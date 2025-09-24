CSKA Sofia l-a numit în funcția de antrenor pe Hristo Yanev, la câteva zile după ce l-ar fi ofertat pe Dan Petrescu

În ultimele zile, presa bulgară a scris că Dan Petrescu a fost ofertat de CSKA Sofia, iar impresarul Ioan Becali a confirmat interesul, transmițând că fostul antrenor de la CFR Cluj ar putea încasa un salariu lunar de aproximativ 25.000 de euro.



Forțat să plece de la CFR Cluj atât din cauza rezultatelor slabe, cât și din cauza unor probleme de sănătate, Dan Petrescu va mai rămâne liber de contract pentru o vreme. Jurnaliștii bulgari de la Sportal anunță miercuri dimineață că CSKA Sofia l-a numit în funcția de antrenor pe Hristo Yanev (46 de ani).



Hristo Yanev se afla sub contract cu Botev Vratsa, iar în ultima etapă a înfruntat chiar CSKA Sofia, scor 1-1. Yanev este un fost fotbalist emblematic al lui CSKA, cu peste 200 de miercuri și două titluri de campion, dar și fost antrenor al clubului din Sofia.



În sezonul 2015/2016, unul în care CSKA Sofia a evoluat în liga a treia din Bulgaria, Hristo Yanev a reușit performanța de a cuceri Cupa Bulgariei, singurul său trofeu din cariera de antrenor de până acum.

Postul de antrenor al lui CSKA Sofia era vacant de vineri, în urma despărțirii de Dusan Kerkez (49 de ani). Yanev va prelua echipa de pe locul 12, cu doar 8 puncte acumulate în primele 9 etape din campionatul Bulgariei.

