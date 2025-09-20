După demiterea lui Dusan Kerkez, se pare că bulgarii s-au decis să înceapă negocierile cu Dan Petrescu, totul la îndemnul legendarului fotbalist, Hristo Stoichkov, câștigător al Balonului de Aur în 1994.

Cum l-au numit bulgarii pe Dan Petrescu după ce au aflat de negocierile cu CSKA Sofia

Bulgarii au subliniat că CSKA l-a abordat deja pe Dan Petrescu prin intermediul lui Stoichkov, care s-a implicat direct în discuțiile cu antrenorul român, pe care jurnaliștii din țara vecină l-au numit ”un simbol al fotbalului românesc”.

”CSKA a intrat în negocieri cu unul dintre simbolurile fotbalului românesc, Dan Petrescu, pentru a-l înlocui pe Dusan Kerkez în funcția de antrenor. Dan Petrescu, în vârstă de 57 de ani, le-a fost recomandat celor de la CSKA de legendarul Hristo Stoichkov. Kamata a fost cel care a intermediat personal primul contact dintre club și tehnician”, au scris bulgarii de la Sportal.bg.

Eroarea comisă de bulgari când i-au făcut portretul lui Dan Petrescu

Apoi, jurnaliștii bulgari i-au făcut potretul lui Dan Petrescu, dar au strecurat și o greșeală, atunci când au menționat când s-a încheiat ultimul mandat al tehnicianului la CFR Cluj. Bulgarii au scris că Dan Petrescu a plecat de pe banca clubului din Gruia la finalul sezonului trecut. De fapt, Petrescu a părăsit-o pe CFR în această stagiune, după rușinea suferită de CFR Cluj în play-off-ul Conference League, când ardelenii au pierdut în tur cu 2-7:

”Antrenorul român a fost, cel mai recent, la cârma uneia dintre cele mai puternice echipe din țara sa – CFR Cluj, unde a avut trei mandate, ultimul încheindu-se la finalul sezonului trecut.

Fost jucător la Steaua, Foggia, Genoa, Sheffield Wednesday, Southampton, Bradford și Național București, Dan Petrescu are un portofoliu bogat ca antrenor. În România, a mai pregătit echipe precum Unirea Urziceni, Sportul Studențesc și ASA Târgu Mureș. În străinătate, a activat la formații din Coreea de Sud (Jeonbuk), Rusia (Kuban Krasnodar), Polonia (Wisła Kraków), Turcia (Kayserispor), precum și la mai multe cluburi din lumea arabă.

A câștigat de cinci ori titlul în România, iar în urmă cu cinci sezoane, în postura de antrenor al celor de la CFR Cluj, a reușit să elimine CSKA din competițiile europene”, au mai scris bulgarii.

