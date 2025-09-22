Jurnaliștii de la sud de Dunăre susțin că, în realitate, tehnicianul român nu a fost contactat și nici nu reprezintă o prioritate pentru clubul cu 31 de titluri de campioană.



Scenariul unei reveniri rapide a "Bursucului" pe bancă a luat amploare pe 20 septembrie, când s-a scris că Hristo Stoichkov, legendă a fotbalului bulgar, îl dorește cu insistență pentru a-l înlocui pe Dusan Kerkez, demis după un start slab de sezon.



Giovanni Becali oferea detalii financiare clare



Informația a fost confirmată și de Giovanni Becali, care a prezentat și detaliile financiare ale unei posibile înțelegeri.



"Este adevărat că îl caută. Hristo Stoichkov este un fel de patron, președinte, ce vreți voi la CSKA. Acum să vedem dacă Dan Petrescu și-a revenit complet după problemele de sănătate. CSKA îi va oferi în jur de 18-20.000 de euro pe lună. Plus bonusuri. Să zicem 25.000 de euro, dar nu mai mult", a spus impresarul pentru Fanatik.



Totuși, entuziasmul a fost temperat brusc luni, 22 septembrie. Publicația sportal.bg a venit cu o informație care contrazice total scenariul. "Deocamdată, nu au existat discuții între conducerea clubului și legenda din România", au notat bulgarii, care au adăugat că Dan Petrescu nu este favorit pentru postul de antrenor la CSKA Sofia.



Astfel, ceea ce se anunța o mutare iminentă s-a transformat într-o situație neașteptată pentru antrenorul român.

