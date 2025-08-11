UEFA a anunțat în luna iulie că Crystal Palace nu va participa în Europa League, deși este câștigătoarea FA Cup, din cauza unor probleme legate de multiproprietate. John Textor, cel care este acționar la Olympique Lyon, era acționar minoritar și la Crystal Palace, prin holdingul Eagle Football.

TAS a respins apelul depus de Crystal Palace

Deși Textor a cedat acțiunile la Crystal Palace la data de 23 iunie, oficialii de la Nyon au considerat că în momentul în care cele două echipe au obținut calificarea în Europa League, erau încă legate prin Textor.

Crystal Palace a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, iar răspunsul a venit în cursul zilei de luni. TAS a păstrat decizia UEFA, astfel că Crystal Palace va evolua în Conference League în acest sezon.

”Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS) a respins apelul formulat de Crystal Palace FC (CPFC) împotriva UEFA, Nottingham Forest FC și Olympique Lyonnais (OL) cu privire la o decizie a UEFA de a exclude CPFC din UEFA Europa League 2025/2026, din cauza unei încălcări a regulamentului UEFA privind deținerea multiplă de cluburi. Ca urmare, CPFC va fi admisă să participe în UEFA Conference League 2025/2026.

Apelul a vizat anularea deciziei luate de Corpul de Control Financiar al Cluburilor UEFA pe 11 iulie 2025, care a constatat că CPFC și OL nu respectă regulamentul privind deținerea multiplă de cluburi. Pe lângă anularea deciziei, CPFC a solicitat și reintroducerea în UEFA Europa League, cu respingerea admiterii lui Nottingham Forest sau OL”, se arată în comunicatul TAS.

Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei

Crystal Palace a câștigat duminică Supercupa Angliei, după ce a învins-o, pe Wembley, pe Liverpool la loviturile de departajare, scor 2-2 (3-2 d.l.d.).

