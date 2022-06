UPDATE 20:58 | Țara Galilor s-a impus cu 1-0 în finala barajului, în fața Ucrainei. Singurul gol al partidei a fost marcat de Gareth Bale, însă reușita a fost considerată autogol al lui Yarmolenko. Țara Galilor face parte din Grupa B, alături de Anglia, SUA și Iran.

WALES. HAVE. DONE. IT.

A 1-0 win over Ukraine in the play-off final gets the job done!

The 64-year wait to appear at a World Cup finals is over! #BBCFootball #WALUKR