Sute de mii de euro pe saptamana! Cum arata MEGA IAHTUL pe care Ronaldo si-a petrecut vacanta si ce suma URIASA a platit vara asta

Cristiano a platit o suma-record pentru iahtul pe care si-a petrecut ultimele zile de vacanta.

Ronaldo a dat nu mai putin de 200 000 de euro pe saptamana pe chiria pentru Benetti Africa I. Cristiano a navigat in jurul insulelor grecesti si a petrecut cateva nopti si pe Riviera franceza la bordul iahtului de lux care valoreaza 18 milioane de euro.



Lung de 50 de metri, Benetti Africa I are o capacitate de cazare de 12 locuri. Iahtul beneficiaza de un master suite, 4 camere duble si una twin. Nu lipsesc jacuzzi-ul si sala de forta, unde Ronaldo lucreaza in fiecare zi. Iahtul beneficiaza si de mai multe jet ski-uri, de un tobogan si de alte facilitati de 5 stele, printre care si un cinematograf.

Ronaldo nu e singurul care a ales sa petreaca pe mare vacanta. Dele Alli, Mauricio Pochettino, Harry Maguire, Kevin Prince Boateng, Daley Blind, Raheem Sterling, Manuel Neuer, Mario Gotze, Jan Oblak sau Kyle Walker au fost surprinsi si ei pe iahturi de lux.