Suspendare pentru Buffon, dupa protestele din sferturile Champions League. Ce au decis cei de la UEFA

Gianluigi Buffon a fost suspendat pentru trei meciuri de Uefa, dupa ce a protestat in fata arbitrului Michael Oliver, in finalul partidei Juventus - Real Madrid din Champions League.

Buffon a fost trimis la vestiar dupa ce arbitrul britanic Michael Oliver a dat un penalty in favoarea Realului in meciul retur din sferturile Champions League din aprilie.

Dupa meci, Buffon a spus despre Oliver ca are "un sac de gunoi" in loc de inima si ca ar trebui "sa stea in tribuna" si "sa manance chipsuri".

Meciul s-a terminat cu scorul de 3 - 1, in favoarea italienilor, insa Real a mers mai departe, avand avantaj de 3 goluri din meciul tur (3 - 0 pe terenul lui Juventus).