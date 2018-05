Oferta FABULOASA a celor de la PSG pentru Buffon! Mutarea care le implica si pe Roma, Milan si Real Madrid

Daca Buffon accepta oferta celor de la PSG se va crea un efect de domino!

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Gazzetta dello Sport anunta ca Paris Saint-Germain i-a oferit un contract pe 2 ani cu un salariu anual de 7 milioane de euro lui Gianluigi Buffon iar acesta a cerut termen pana la jumatatea saptamanii viitoare pentru a oferi un raspuns.

Buffon urmeaza sa joace astazi de la ora 16.00 ultimul sau meci in tricoul lui Juventus impotriva celor de la Verona iar apoi isi va decide viitorul. Iar aceasta decizie va avea un impact pentru alti 3 portari si pentru 4 cluburi!

Cei de la PSG l-au avut primul pe lista pe Donnarumma de un an de zile insa venirea lui Buffon ar opri transferul iar tanarul italian ar ramane, cel mai probabil, la Milan unde s-ar lupta cu Pepe Reina pentru postul de titular. Ofertat si de Real Madrid, Buffon ar putea sa aleaga aceasta varianta iar titularul nationalei Braziliei, Alisson Becker, nu ar mai fi o prioritate pentru Real in conditiile in care Roma cere 70 de milioane de euro. Singurul transfer care nu depinde de decizia lui Buffon insa este o consecinta a plecarii acestuia de la Juventus este cel al lui Mattia Perin de la Genoa, vazut ca inlocuitor al lui Buffon.