SPORT.ro va propune cea mai tare echipa a jucatorilor fara contract din vara! Chiellini, Buffon si Balotelli fac parte din ea!

Mai multi jucatori valorosi din Europa vor ramane fara contract din vara. Echipa compusa din acestia valoreaza peste 100 de milioane de euro.

Gigi Buffon este cel mai 'mare' nume care va ramane fara contract, acesta anuntandu-si plecarea de la club. Dupa 17 ani la Juventus, legendarul portar isi va cauta echipa din vara, iar mai multe cluburi sunt interesate de serviciile lui.

Nici celalalt veteran al torinezilor, Chiellini nu si-a prelungit inca contractul cu 'Batrana doamna', din vara urmand sa devina jucator 'liber'. Insa multiple surse indica faptul ca acesta se va intelege intr-un final cu Juventus, semnand in curand un nou contract.

Din echipa vedetelor mai fac parte fundasul lui Lazio, Stefan De Vrij si mijlocasul lui Arsenal, Jack Wilshere. Olandezul De Vrij a avut un sezon foarte bun in Italia si Inter ar putea sa il aduca gratis pe San Siro. Wilshere nu a ajuns la o intelegere cu Arsenal pentru un nou contract si nici nu a prins un loc in nationala Angliei pentru Mondial.

Mijlocasul lui United, Marouane Fellaini si cel al lui Schalke, Max Meyer si-au facut si ei aparitia in primul 11. Fellaini spera sa prinda un loc in echipa Belgiei pentru Mondialul din Rusia, in timp ce tanarul Max Meyer nu a fost inclus in lotul pentru turneul final.

Echipa propusa de SPORT.ro :