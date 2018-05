Adio, Buffon! Ultimele secunde ale lui Buffon la Juve: lacrimi in tribune, scene emotionante pe teren! VIDEO

17 ani, 656 de meciuri, 19 trofee si 301 meciuri fara gol primit - un capitol de istorie s-a incheiat astazi, odata cu ultimul meci al lui Buffon la Juventus.

Campioana Juventus a jucat in ultima etapa a sezonului cu Hellas Verona (2-1). A fost o sarbatoare dedicata marelui Buffon.

Momentul culminant a fost in minutul 63, cand Gianluigi Buffon a fost schimbat cu rezerva Pinsoglio.

VIDEO



Suporterii l-au aplaudat minute in sir, cu ochii in lacrimi, iar Buffon s-a imbratisat cu toata lumea pe teren.

???? - Gianluigi Buffon substituted off. For his last time ever as a Juventus player.

Emotional scenes. pic.twitter.com/MlBlFrtjOH