Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă”

Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă” Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League se vede pe VOYO.

TAGS:
LiverpoolVan DijkPremier LeagueVoyo
Din articol

Liverpool se află pe locul 5 în clasamentul Premier League cu 48 de puncte. După 29 de etape, echipa pregătită de Arne Slot a bifat 14 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și nouă înfrângeri.

”Cormoranii” au avut un start bun de sezon, dar s-au prăbușit spre sfârșitul lunii septembrie, când a început o serie negative de șase înfrângeri consecutive în campionatul Angliei.

Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă”

În ultima etapă, cu Wolves, Liverpool a pierdut cu 2-1 în deplasare, iar Virgil van Dijk, căpitanul ”cormoranilor”, a recunoscut că vor exista schimbări la vară dacă echipa de pe Anfield va rata UEFA Champions League.

”Va avea impact 100% în fereastra de transferuri. Miza este uriașă. Ascultă, dacă joci pentru Liverpool, mereu a fost așa. Noi trebuie neapărat să mergem în Champions League”, a spus Van Dijk.

Liverpool e calificată în optimile de finală de la ”masa bogaților”, după ce a încheiat pe locul 3 în clasamentul Champions League cu 18 puncte. ”Cormoranii” vor întâlni Galatasaray următoarea săptămână în manșa tur a optimilor.

Liverpool l-a pus în capul listei de transferuri: 80.000.000€

Liverpool nu este sigură nici de prezența în sezonul următor de UEFA Champions League, dar plănuiește deja, în detaliu, perioada de mercato din această vară, în care se anunță alte transferuri spectaculoase. Murillo (23 de ani) de la Nottingham Forest este pe lista de transferuri a echipei lui Arne Slot.

”Cormoranii” ar vrea să-și betoneze și defensiva și sunt gata să facă o ofertă impresionantă pentru a-l transfera pe brazilianul din centrul defensivei de pe City Ground: 70 de milioane de lire sterline, echivalentul a 80 de milioane de euro este gata să ofere Liverpool, scrie jurnalistul Fraser Fletcher de la TEAMtalk.

Rămâne de văzut cu ce sumă se va mulțumi Nottingham Forest în schimbul lui Murillo, având în vedere că acesta mai are contract până în 2029. Și cota sa de piață a ”explodat” în ultimii doi ani, iar acum este cotat la 55 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei
ARTICOLE PE SUBIECT
Zeljko Kopic laudă o echipă din Liga a 2-a: ”E bună, a ajuns aici pe merit”
Zeljko Kopic laudă o echipă din Liga a 2-a: ”E bună, a ajuns aici pe merit”
ULTIMELE STIRI
ACUM: Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0 | Pauză în Bănie
ACUM: Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0 | Pauză în Bănie
S-a făcut oferta momentului în fotbal: 350.000.000€!
S-a făcut oferta momentului în fotbal: 350.000.000€!
A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan
A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan
De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”
De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”
Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu”
Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Omagiul arabilor pentru România în plin război: ce a difuzat televiziunea saudită, fabulos!

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei

Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

Lovitură la Rapid înainte de play-off! Starul giuleștenilor, ”săltat” de poliție după ce a fugit de la locul unui accident | UPDATE Keita, reținut!

Lovitură la Rapid înainte de play-off! Starul giuleștenilor, ”săltat” de poliție după ce a fugit de la locul unui accident | UPDATE Keita, reținut!



Recomandarile redactiei
ACUM: Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0 | Pauză în Bănie
ACUM: Universitatea Craiova - CFR Cluj 0-0 | Pauză în Bănie
De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”
De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”
A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan
A prins doar 6 meciuri la Inter și i-a trimis un mesaj lui Cristi Chivu chiar înaintea derby-ului cu Milan
Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu”
Gică Popescu: ”Asta îi lipsește lui Mircea Lucescu”
Basarab Panduru îl vede titular în Turcia - România: ”Nu are cum să lipsească”
Basarab Panduru îl vede titular în Turcia - România: ”Nu are cum să lipsească”
Alte subiecte de interes
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Van Dijk, reacție de mare căpitan după dezastrul de pe Anfield: ”Așa mă simt”
Van Dijk, reacție de mare căpitan după dezastrul de pe Anfield: ”Așa mă simt”
A trecut prin fața imbatabilului Van Dijk și a înscris în Polonia - Olanda: ”Poate să stea liniștit pe bancă Robert Lewandowski”
A trecut prin fața imbatabilului Van Dijk și a înscris în Polonia - Olanda: ”Poate să stea liniștit pe bancă Robert Lewandowski”
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

stirileprotv NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

stirileprotv Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

stirileprotv Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!