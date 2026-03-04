Liverpool se află pe locul 5 în clasamentul Premier League cu 48 de puncte. După 29 de etape, echipa pregătită de Arne Slot a bifat 14 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și nouă înfrângeri.

”Cormoranii” au avut un start bun de sezon, dar s-au prăbușit spre sfârșitul lunii septembrie, când a început o serie negative de șase înfrângeri consecutive în campionatul Angliei.

Van Dijk a dezvăluit ce se va întâmpla la Liverpool dacă ratează calificarea în UCL: ”Miza e uriașă”

În ultima etapă, cu Wolves, Liverpool a pierdut cu 2-1 în deplasare, iar Virgil van Dijk, căpitanul ”cormoranilor”, a recunoscut că vor exista schimbări la vară dacă echipa de pe Anfield va rata UEFA Champions League.

”Va avea impact 100% în fereastra de transferuri. Miza este uriașă. Ascultă, dacă joci pentru Liverpool, mereu a fost așa. Noi trebuie neapărat să mergem în Champions League”, a spus Van Dijk.

Liverpool e calificată în optimile de finală de la ”masa bogaților”, după ce a încheiat pe locul 3 în clasamentul Champions League cu 18 puncte. ”Cormoranii” vor întâlni Galatasaray următoarea săptămână în manșa tur a optimilor.