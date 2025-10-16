Selecţionatele Argentinei şi Marocului vor juca finala Cupei Mondiale de fotbal Under-20 din Chile, după ce au obţinut victorii în semifinalele desfăşurate miercuri.

Argentina - Columbia 1-0 în semifinale



Argentina a întrecut Columbia cu 1-0 în penultimul act, la Santiago de Chile, prin golul lui Mateo Silvetti (72), jucător legitimat la Inter Miami.

Columbienii au jucat ultima parte a meciului în zece oameni, după ce Jhon Renteria a primit al doilea cartonaş galben în minutul 79.

Argentina a dominat competiţia, în ciuda faptului că nu a contat pe jucători precum Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) sau Franco Mastantuono (Real Madrid).

Maroc - Franța 1-1, 5-4 d.l.d. în semifinale, africanii au folosit în meci toți cei trei portari



În cealaltă semifinală, echipa Marocului a învins dramatic Franţa cu 5-4, la loviturile de departajare, la Valparaiso.

