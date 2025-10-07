Brazilia, ultimul loc în Grupa C

Japonia și Argentina au acumulat maximum de puncte, iar Ucraina, Maroc, SUA și Columbia au ocupat și ele primul loc în grupă. De pe pozițiile secunde s-au calificat mai departe Chile, Paraguay, Mexic, Italia, Africa de Sud și Norvegia, iar ocupantele poziției a treia cu cele mai bune linii de clasament au fost Franța, Nigeria, Coreea de Sud și Spania.



Brazilia a terminat pe ultimul loc în Grupa C, deși îi are în lot pe Deivid Washington (Chelsea), Pedrinho (Zenit St. Petersburg), Rayan Lucas (Sporting Lisabona) și Wesley (Al Nassr) și este de cinci ori campioană mondială (1983, 1985, 1993, 2003, 2011) și a mai jucat alte patru finale (1991, 1995, 2009, 2015). Cea mai slabă echipă din faza grupelor a fost Noua Caledonie, care a pierdut cele trei meciuri și a avut un golaveraj dezastruos (-19).



Uruguay este campioana en-titre

Meciurile sunt găzduite de Chile, pe Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos (Santiago de Chile / 46.190 locuri), Estadio Elias Figueroa Brander (Valparaiso / 20.575 locuri), Estadio Fiscal de Talca (Talca / 16.070 locuri) și Estadio El Teniente (Rancagua / 12.476 locuri).



La ediția din 2023, care a fost găzduită de Argentina, Uruguay s-a impus în finala cu Italia (1-0), iar Israelul a câștigat finala mică disputată contra Coreei de Sud (3-1). Italianul Cesare Casadei a primit trofeele de golgheter (7 goluri) și cel mai bun fotbalist. România a participat la o singură ediție, terminând pe locul al treilea în 1981, iar Romulus Gabor a primit titlul de cel mai bun jucător.



Partidele programate în faza optimilor de finală:

Chile - Mexic (7 octombrie, Valparaiso)

Ucraina - Spania (7 octombrie, Santiago)

Argentina - Nigeria (8 octombrie, Santiago)

Columbia - Africa de Sud (8 octombrie, Talca)

Paraguay - Norvegia (8 octombrie, Talca)

Japonia - Franța (8 octombrie, Santiago)

SUA - Italia (9 octombrie, Rancagua)

Maroc - Coreea de Sud (9 octombrie, Rancagua)





Rezultatele din faza grupelor la CM 2025:

Grupa A

Rezultate - Japonia - Egipt 2-0, Chile - Noua Zeelandă 2-1 / Egipt - Noua Zeelandă 1-2, Chile - Japonia 0-2 / Egipt - Chile 2-1, Noua Zeelandă - Japonia 0-3

Clasament - 1. Japonia 9p (+7), 2. Chile 3p (-2), 3. Egipt 3p (-2), 4. Noua Zeelandă 3p (-3),



Grupa B

Rezultate - Coreea de Sud - Ucraina 1-2, Paraguay - Panama 3-2 / Panama - Ucraina 1-1, Coreea de Sud - Paraguay 0-0 / Panama - Coreea de Sud 1-2, Ucraina - Paraguay 2-1

Clasament - 1. Ucraina 7p (+2), 2. Paraguay 4p (0), 3. Coreea de Sud 4p (0), 4. Panama 1p (-2)

Grupa C

Rezultate - Maroc - Spania 2-0, Brazilia - Mexic 2-2 / Spania - Mexic 2-2, Brazilia - Maroc 1-2 / Spania - Brazilia 1-0, Mexic - Maroc 1-0

Clasament - 1. Maroc 6p (+2), 2. Mexic 5p (+1), 3. Spania 4p (-1), 4. Brazilia 1p (-1)



Grupa D

Rezultate - Italia - Australia 1-0, Cuba - Argentina 1-3 / Italia - Cuba 2-2, Argentina - Australia 4-1 / Argentina - Italia 1-0, Australia - Cuba 3-1

Clasament - 1. Argentina 9p (+6), 2. Italia 4p (0), 3. Australia 3p (-2), 4. Cuba 1p (-4)



Grupa E

Rezultate - Franța - Africa de Sud 2-1, SUA - Noua Caledonie 9-1 / SUA - Franța 3-0, Africa de Sud - Noua Caledonie 5-0 / Africa de Sud - SUA 2-1, Noua Caledonie - Franța 0-6

Clasament - 1. SUA 6p (+10), 2. Africa de Sud 6p (+5), Franța 6p (+4), 4. Noua Caledonie (0p (-19)



Grupa F

Rezultate - Norvegia - Nigeria 1-0, Columbia - Arabia Saudită 1-0 / Columbia - Norvegia 0-0, Nigeria - Arabia Saudită 3-2 / Nigeria - Columbia 1-1, Arabia Saudită - Norvegia 1-1

Clasament - 1. Columbia 5p (+1), 2. Norvegia 5p (+1), 3. Nigeria 4p (0), 4. Arabia Saudită 1p (-2)



