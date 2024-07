Chiar dacă mai avea contract cu Liverpool, Jurgen Klopp și-a manifestat intenția de a pleca, după ce a spus că are nevoie de o pauză, iar locul său a fost preluat de olandezul Arne Slot.

La 12 zile după ce și-a încheiat, practic, socotelile cu Liverpool, antrenorul german a primit o ofertă pentru a deveni selecționer. Nu din partea țării sale, ci din partea Statelor Unite ale Americii!

Naționala lui Gregg Berhalter a fost eliminată încă din faza grupelor la Copa America, după ce s-a duelat cu Uruguay, Panama și Bolivia, iar parcursul scurt de la turneul găzduit chiar în Statele Unite nu i-a încântat pe americani.

Potrivit jurnalistului Miguel Delaney de la Independent, reprezentanții Federației Americane de Fotbal l-au contactat deja pe Jurgen Klopp pentru a prelua echipa.

???? USMNT have contacted Jürgen Klopp about replacing Gregg Berhalter as head coach. ????????????

