Liverpool i-a decis viitorul lui Darwin Nunez după plecarea lui Klopp

În clipa în care Darwin Nunez a semnat cu Liverpool, site-urile de specialitate în estimau la 55 de milioane de euro. Acum, atacantul uruguayan este cotat de Transfermarkt la 70 de milioane de euro.

Jurgen Klopp a părăsit-o pe Liverpool la finele stagiunii recent încheiate, iar în locul său a venit antrenorul lui Feyenoord, Arne Slot, care a luat deja o decizie importantă la clubul din Merseyside.

Olandezul a confirmat faptul că Darwin Nunez va rămâne la Liverpool și că fotbalistul va face parte din planurile sale pe Anfield.

”Mă gândesc că se potrivește stilului meu. Îmi place de el. I-am spus deja că face parte din planurile mele. E unul dintre jucătorii cu care am discutat”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????????? Arne Slot confirms Darwin Nunez as key part of his plans: "I assume he will fit really well into my playing style because I like him".

"I've told him already, yes... he is one of the players I have spoken to". pic.twitter.com/bqDGWUeO9R