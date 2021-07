VIDEO | Suporterii lui Rangers au făcut spectacol în afara stadionului la meciul de debut în noul sezon

Campioana en titre din Scoția și-a respectat blazonul și a debutat cu o victorie în primul meci al sezonului.

Ianis Hagi a deschis scorul după o fază superbă. Rangers s-a descătușat pe finalul partidei, Wright a dus scorul la 2-0, în minutul 78, iar Roofe stabilea rezultatul final în minutul 90 al partidei.

Welcome Gaffer ????⚪???? pic.twitter.com/BLedfaHbdW

Înainte de startul partidei, suporterii lui Rangers s-au strâns în fața stadionului pentru a-i încuraja pe băiții lui Steven Gerrard, care sezonul trecut au făcut istorie și au câștigat cel de-al 55-lea trofeu în Scoția.

Here we go ???????? pic.twitter.com/5WYuRPGnuS