Ianis Hagi a vorbit cu presa din Spania înaintea meciului cu Real: "E o onoare să am numele acesta pe spate!"

Rangers va juca, duminică seară, de la ora 20:00, un meci amical cu Real Madrid.

Ianis Hagi este văzut drept unul dintre cei mai importanți pioni ai lui Rangers, echipa lui Steven Gerrard, pentru sezonul următor. Fiul lui Gică Hagi este gata să caștige un nou titlu de campion alături de Rangers. Acesta a vorbit recent despre situația sa, despre antrenorul Steven Gerrard, dar și despre învățăturile tatălui său:

"Este o șansă foarte mare să fiu antrenat de o asemenea legendă. E un antrenor de top. Învăț în fiecare zi de la el, iar mentalitatea pe care o promovează în vestiar mă motivează. E un câștigător. Tot stafful tehnic are grijă de cele mai mici detalii, te pregătesc corespunzător pentru fiecare joc.

Steven Gerrard are acea mentalitate englezească de a fi 100% la fiecare meci, de la început la sfârșit. Nu numai la meciuri, ci în fiecare zi. Am crescut cu sfaturile tatălui meu și am văzut multe asemănări între mentalitățile celor doi - modul în care gândesc și modul în care tratează sportul, antrenamentele, meciurile. Să-l ai pe Steven Gerrard antrenor e un plus important.

Cred că depinde de cum înțelegi acest lucru. Încerc să transform presiunea într-un avantaj, dar da, presiunea comparației există. Depinde de tine cum vezi lucrurile - dacă o vezi ca pe ceva negativ sau ca pe o motivație. Mi-am dat seama de acest lucru încă de când eram mic. Pentru mine e o onoare să am numele acesta pe spate și o motivație să devin un jucător mai bun.

Tata este probabil persoana cea mai exigentă cu mine, dar cred că e un lucru bun. Așa m-a crescut, nu numai ca fotbalist, ci și ca om. De fiecare dată când făceam ceva greșit pe teren sau în afara lui, el era primul care îmi spunea și încerca să mă facă să înțeleg ce e bine și ce e rău.

M-a ajutat foarte mult, mereu discută despre fotbal și încheiem discuțiile într-un mod pozitiv. Sunt omul care sunt datorită lui și a mamei mele, desigur. Sunt foarte mândru că am acești părinți", a spus Ianis Hagi, pentru As.com.