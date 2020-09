Suporterii au revenit in tribune la meciul dintre Bayern si Sevilla! Comportament EXEMPLAR al fanilor la Supercupa Europei! Imagini de la Budapesta

Supercupa Europei a fost primul meci important disputat in prezenta fanilor dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus.

UEFA a decis ca este momentul sa le permita accesul fanilor in tribune din nou, iar partida dintre Bayern Munchen si Sevilla a fost un "experiment" al forului european, care a vrut sa vada cum se vor comporta suporterii la revenirea pe stadion.

Au fost aproximativ 15.500 de fani in tribunele stadionul Puskas din Budapesta. Acestia au ajuns la arena cu cateva ore inainte de meci, iar accesul le-a fost permis doar purtand masca de protectie.

In imaginile surprinse in timpul partidei se poate observa ca fanii s-au purtat exemplar si au pastrat distanta unii de altii, fiind raspanditi pe stadionul de 67.000 de locuri.

Chiar daca ei au fost vazuti si in timp ce stateau in picioare sau se plimbau printre randuri, acest lucru a fost facut cu permisiunea fortelor de ordine prezente in tribune.

Accesul fanilor pe stadion a fost oprit dupa startul pandemiei de coronavirus, care a pus fotbalul, si sportul in general, pe pauza pentru cateva luni.