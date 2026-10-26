În perioada 19-23 octombrie, Vorbește Lumea a obținut o cotă de piață (18,5% share) cu 4,5% mai mare față de media săptămânilor anterioare ale acestui sezon, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. În medie, pe același target, au urmărit emisiunea 130.000 de telespectatori, cu 43% mai mulți față de cei de la principalul competitor.

„Un format de succes este cel care reușește să rămână relevant pentru public, să se adapteze intereselor acestuia și să ofere, în fiecare ediție, motive reale de a fi urmărit. Mă bucur că telespectatorii noștri aleg să fie alături de echipa Vorbește Lumea. Emisiunea aduce în fața celor de acasă, de 11 ani, informații relevante, divertisment și povești autentice. Evoluția unui astfel de proiect presupune atenție constantă la ceea ce își doresc telespectatorii, dar și capacitatea de a veni cu perspective noi și conținut valoros, pentru care lucrează o echipă profesionistă, atât în fața, cât și în spatele camerelor”, spune Amir Mor Hason, Production Director PRO TV

Emisiunea Vorbește Lumea poate fi urmărită de luni până vineri, de la ora 10:30, la PRO TV, unde Lili Sandu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu garantează buna dispoziție.