Superliga Europei a invins UEFA la tribunal! Probleme pentru forul condus de Ceferin

Superliga si UEFA sunt, de cateva luni, intr-un scandal urias.

Desi totul parea ca se indreapta catre victoaira celor de la UEFA, situatia a luat o intorsatura, iar disputa continua. Justitia din Madrid a respins cererea de sancionare depusa de UEFA, astfel ca forul european nu va putea sa lupte impotriva A22 Sports Managenement, companie ce a contribuit la inceperea Superligii.

Conform AS.com, UEFA nu poate lua masuri impotriva celor 12 echipe ce formeaza Superliga, adica Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, AC Milan, Real Madrid si Tottenham. Noua echipe s-au retras din proiect, astfel ca doar Ream Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino sunt inca membre ale Superligii.

Totusi, in baza articolului 13 din Legea de procedura civila ("in timp ce un proces este in curs, oricine dovedeste ca are un interes direct si legitim in rezultatul procesului poate fi admis ca reclamant sau parat."), SuperLiga ramane reclamantul, impotriva UEFA.

Pe 1 iulie, intanta din Madrid a hotarat ca UEFA nu are dreptul de a exclude cluburile fondatoare ale Superligii, in caz contrar fiind aplicate amenzi sau chiar deschiderea unei proceduri privind savarsirea unei infractiuni de neascultare fata de autoritate.