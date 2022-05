"Suntem disperați!". Anunțul lui Jurgen Klopp înaintea finalei FA Cup. Chelsea - Liverpool, sâmbătă (18:45), pe PRO ARENA și VOYO

În cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o înaintea confruntării, Jurgen Klopp a declarat că echipa sa este disperată să câștige acest trofeu.

Liverpool va juca în premieră finala Cupei Angliei de când a fost preluată de Jurgen Klopp în toamna lui 2015 şi speră să obţină în acest sezon patru trofee, o performanţă fără precedent.

Echipa a câştigat în februarie Cupa Ligii şi este în cursa pentru Premier League şi Liga Campionilor, unde o va întâlni în finală pe Real Madrid.

"Nu s-a pus niciodată problema să nu vrem să ajungem în finală, pur şi simplu nu am avut puterea s-o facem. Nu am avut lotul să luptăm pentru toate trofeele", a spus Klopp într-o conferinţă de presă.

"E prima noastră finală de Cupa Angliei şi suntem cu adevărat disperaţi s-o câştigăm, dar ştim că şi adversarii noştri sunt la fel", a spus Klopp despre Chelsea, pe care Liverpool a învins-o după lovituri de departajare în finala Cupei Ligii.

Liverpool este pe locul secund în Premier League, la trei puncte în spatele lui Manchester City, cu două etape înainte de finalul campionatului.