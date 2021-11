De colecție: primul interviu cu Leo Messi, când era doar un copil!

Newell's Old Boys, clubul din Argentina la care Lionel Messi a evoluat ca junior în anii '90, a dat publicității probabil primul interviu al superstarului legitimat acum la PSG.

Întrebat dacă știe că a fost ales omul meciului, tânărul Leo a răspuns negativ, după care a detaliat unul dintre golurile marcate în respectiva întâlnire.

”Lucas” pe care îl pomenește este Lucas Scaglia, vărul Antonellei Roccuzzo, actuala doamnă Messi.

