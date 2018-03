"Sunt si alte moduri de a ne multumi, Romelu..." Lukaku, tinta glumelor pe retelele de socializare. Mertens a ras de el: FOTO

Belgia a invins cu 4-0 Arabia Saudita in ultimul amical inainte de Nations League, competitie care incepe in septembrie.

Romelu Lukaku marcat de doua ori din pasele lui Eden Hazard si Mertens. Cel din urma a tinut sa faca o gluma pe retelele de socializare imediat dupa meci.

Colegul lui Vlad Chiriches de la Napoli a postat pe Twitter o fotografie cu el, Hazard şi Lukaku, cu ultimul in genunchi, multumindu-le celor doi pentru pase de gol. Mertens a scris in poza: "Exista si alte moduri de a ne multumi pentru assist-uri, Rom...", a fost mesajul lui Mertens.

Imediat, fanii s-au amuzat copios pe seama fotografiei fotbalistului lui Napoli.



There are other ways to thank us for the assists Rom... pic.twitter.com/UyKWATFgcJ