"Ziua in care RUGBY-ul a murit!" Arbitrul roman de la Belgia - Spania, ANCHETAT! Acuzatii grave din partea spaniolilor

Romania a obtinut o calificare miraculoasa la Cupa Mondiala de rugby din Japonia dupa infrangerea Spaniei din Belgia.

Arbitrajul partidei de la Bruxelles a fost insa contestat vehement de spanioli, care l-au suspectat pe arbitrul roman Vlad Iordaneschescu de decizii intentionate impotriva spaniolilor pentru a favoriza Romania. "Ziua in care rugby-ul a murit", scrie Marca. "Rugby-ul e un sport de onoare. E un sport in care adversarul iti devine prieten imediat dupa finalul partidei. E un sport in care arbitrul devine un sportiv obisnuit imediat cum a fluierat finalul. E un sport ce poate fi arbitrat de oricine deoarece exista codul de onoare. Asa ca nu era neobisnuit ca un arbitru roman sa decida lupta de la distanta dintre Spania si Romania pentru locul de la Cupa Mondiala. Dar codduriile de onoare nu au fost respectate de aceasta data", scrie Marca.

Cu toate astea, spaniolii l-au imbrancit pe arbitrul roman la finalul partidei cu Belgia, pierdut cu 10-18, si l-au acuzat ca a influentat rezultatul partidei pentru a ajuta Romania.

Spaniolii sustin ca au cerut schimbarea lui in urma cu o luna, insa cererea lor a fost ignorata. Presedintele Federatiei Europene e tot un roman, Octavian Morariu. Federatia Europeana a anuntat azi ca a dechis o ancheta, iar vineri va analiza incidentele de la meci.

"Raportul organizatorului va fi analizat vineri, la intalnirea de la Poznan, in care se va discuta si despre Europeanul U18", promite Federatia Europeana.

Drumul Spaniei spre Cupa Mondiala nu e incheiat, insa a devenit foarte greu. Spaniolii au meci cu Portugalia si apoi baraj cu Samoa, daca se vor impune. Samoa a ratat o singura Cupa Mondiala in istoria ei, in 1987.