"Sunt sătul ca Messi să câștige Balonul de Aur!". Starul argentinian, atacat de o legendă a fotbalului francez 

Cursa pentru Balonul de Aur este una strânsă, Messi, Lewandowski și Jorginho fiind considerați principalii favoriți la trofeu.

În cadrul unei discuții cu Gianfranco Zola, Patrice Evra a mărturisit că mijlocașul italian ar trebui să fie desemnat câștigător, datorită trofeelor importante pe care le-a cucerit în ultimul an, printre acestea numărându-se EURO 2020 cu Italia, Champions League și Supercupa Europei cu Chelsea.

"În opinia mea, Balonul de Aur din acest an este pentru Kante sau Jorginho, îl merită! Nu înțeleg de lumea spune 'e doar un mijlocaș!', a câștigat toate trofeele în acest an. Ar fi o nedreptate dacă nu câștigă/

M-am săturat să i se dea lui Lionel Messi. Ce a câștigat în ultimul an? Ok, Copa America, dar cu Barcelona, ce a făcut? Anul trecut, Jorginho a câștigat o mulțime de trofee", a declarat Patrice Evra.

