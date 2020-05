Un jucator de la Watford a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus desi sustine ca a stat doar in casa. "Chiar nu stiu de unde l-am luat"

Adrian Mariappa, jucatorul lui Watford, a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

Watford a confirmat marti 3 teste pozitive de coronavirus. Au fost depistate doua persoane din staff si un jucator.

Fotbalistul in varsta de 33 de ani a sustinut ca este surprins de acest rezultat si ca nu isi poate da seama cum de a fost infectat.

"A fost o mare surpriza pentru ca nu am iesit din casa, in afara de a face cateva exercitii si la plimbare cu copiii. Stilul meu de viata este foarte linistit, cu siguranta, nu am fost la petreceri sau ceva de genul acesta, chiar nu stiu de unde l-am luat. La fel ca majoritatea oamenilor, am primit mai multe produse alimentare livrate, iar partenera mea a fost de mai multe ori la supermarket", a declarat fotbalistul lui Watford.

Mariappa a fost informat marti ca testul sau a iesit pozitiv, iar acum trebuie sa se izoleze timp de 7 zile, inainte de a i se face un nou test pentru a putea reveni la antrenamente.

In Premier League fost depistate 7 cazuri de coronavirus dintr-un numar total de 748 de teste efectuate.