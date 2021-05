Sumudica, razboi in Turcia. Il face praf pe Sa Pinto, omul care i-a luat locul la Gaziantep: "I-am lasat o masina de curse pe care a condus-o ca un tractorist!"

Marius Sumudica i-a raspuns actualului antrenor al lui Gaziantep.

Marius Sumudica a fost dat afara de Gaziantep la inceputul lunii ianuarie. Antrenorul roman l-a suparat pe Mehmet Buyukeksi, presedintele clubului, cu declaratia de la finalul meciului cu Sivasspor, si a fost demis a doua zi.

Sumudica a lasat echipa pe locul 4 in campionatul Turciei, cu 31 de puncte dupa 17 etape, la doar 3 puncte de liderul Besiktas, care avea un meci mai putin.

Antrenorul roman a fost inlocuit cu portughezul Sa Pinto, care ulterior s-a plans de ceea ce a gasit la echipa in urma lui Sumudica. Romanul nu s-a mai putut abtine si i-a raspuns lui Sa Pinto, fost atacant in nationala Portugaliei.

"M-au sunat ziaristii turci sa-mi spuna ca domnul Sa Pinto a declarat ca jucatorii sai nu sunt profesionisti si ca nu s-au debarasat de ce faceau cand lucrau cu Sumudica. Adica?

Mi se pare urat, foarte urat sa-ti ataci jucatorii si pe fostul antrenor cand tu conduci echipa de atatea luni.

Ca antrenor stiu ca nu e tocmai frumos sa vorbesti despre alti antrenori si cu atat mai putin despre cei care ti-au luat locul, dar ma deranjeaza. Echipa aceea, construita de mine, juca minunat, avea rezultate si sunt sigur ca am fi prins cupele europene. Lui Sa Pinto i-am lasat o masina de curse utilata complet, pe care a condus-o ca un tractorist. Incepator!

Pai se pot compara cele doua perioade ale echipei? Este pacat si sunt foarte dezamagit ca un nume important in fotbalul european poate sa spuna asa ceva. Si nu e prima data cand o face, dar tocmai din respect pentru trecut am tacut. Acum s-a umplut paharul!", a declarat Sumudica pentru digisport.ro.

In prezent, Gazientep are 54 de puncte si se afla pe locul 8 in Super League, fara a mai avea o sansa la o pozitie de cupele europene, cu 3 etape inainte de final.