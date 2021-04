EXCLUSIV | "Daca rateaza titlul, trebuie sa-si puna streangul!" Sumudica, despre lupta din Liga 1! Ce echipe nu trebuiau sa rateze playoff-ul

Marius Sumudica a comentat lupta pentru titlul din Liga 1 la Pro X.

Antrenorul a analizat meciurile din a doua etapa a playoff-ului Ligii 1, punctand ce a remarcat la echipele din fruntea clasamentului. Sumudica a spus ca, din punctul lui de vedere, Craiova a iesit din lupta pentru titlu.

Fostul antrenor al lui Gaziantep a declarat si ca FCSB are prima sansa la titlu in acest sezon, in ciuda faptului ca diferenta fata de CFR Cluj este de doar un punct.

"Mi s-a parut ca au fost 3 partide destul de intense, in special jocul celor de la Universitatea Craiova. Au intalnit o echipa super motivata, care a dat totul pe teren si le-a pus mari probleme celor de la Craiova, care nu au reusit sa castige si s-au indepartat de obiectiv.

In rest, CFR-ul a fost pragmatic, a marcat un gol si s-a inchis foarte bine. Mi se pare ca e o echipa solida, are experienta, stie sa mentina rezultatul si e greu sa-i intorci daca inscriu.

FCSB e o echipa de aplomb, care traieste din realizari individuale. Nu mi se pare ca au un joc consistent, chiar vad o scadere, dar traieste prin sclipirile lui Tanase, Morutan, Oaida, jucatori care pot face diferenta si peste care au trecut cativa ani de Liga 1. Se vede ca au scoala, Tanase se vede ca e crescut de Hagi. Jucatorii care pleaca din Academie au clasa, trebuie doar sa se maturizeze si ajung cu siguranta jucatori de valoare pentru ca au educatia necesara.

Daca FCSB pierde titlul si anul asta, nu stiu cum sa-i numesc. Daca nu iau titlul anul asta, prin toata conjunctura si tot ce se intampla, trebuie sa faci greseli foarte mari sa nu iei campionatul. Daca nu-l iei, trebuie sa-ti pui streangul de gat! Il pierde de prea mult timp. E o conjunctura favorabila la FCSB acum sa ia titlul.

Craiova e in afara discutiei, ei pot sa le incurce, fara indoiala, pe celelalte echipe si nu cred ca pot pierde locul 3, asa ca lupta este intre FCSB si CFR si cred ca FCSB are prima sansa. Eu cred ca ar trebui sa fie campioni inainte de ultima etapa. Daca vor pierde, o vor face numai din vina lor.

CFR mi se pare o echipa buna, dar eu vad ca anul asta FCSB are cea mai mare sansa sa ia campionatul. Daca nu reuseste, e cel mai mare esec al lor din ultimii 10 ani. E suficient un punct mai mult", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.

"Liga 1 e intr-o scadere continua!"



Antrenorul a vorbit si despre nivelul campionatului din Romania, pe care il considera tot mai slab, cu fiecare an care trece.

"Nu e nimic special si cred ca nivelul Ligii 1 este intr-o continua scadere. De la an la an, nivelul scade in Romania. Uitati-va la Viitorul, un club bine structurat, care in momentul in care Hagi s-a dat la o parte nu mai da culoare playoff-ului, nu avea voie sa lipseasca, dar iata ca nu s-au calificat si joaca cu sabia deasupra capului. E adevarat ca au jucatori tineri, e greu sa-i faci sa inteleaga ca joaca pe viata sau pe moarte.

Daca Viitorul a ajuns sa fie in playout, pentru mine e o borna importanta si imi dau seama ca Liga 1 e intr-o scadere de turatie. In momentul in care Viitorul, Astra, Dinamo sunt in playout si au problemele pe care le au, consider ca fotbalul este intr-un regres. Asta vad, urmaream jocurile si din Turcia si asta vad", a spus Sumudica.