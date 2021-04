EXCLUSIV | "Am primit oferta sa semnez pe 3 luni!" Reactia lui Marius Sumudica dupa ofertele primite din Arabia Saudita

Marius Sumudica isi doreste sa se bata din nou la titlu.

Marius Sumudica a vorbit despre ofertele pe care le-a avut din Arabia Saudita in direct in cadrul emisiunii Ora exacta in sport la PRO X.

Fostul antrenor al Astrei a primti o oferta pe 3 luni de zile din Orientul Mijlociu, insa romanul a decis sa plece doar daca va primi oferta pentru cel putin 1 an de zile.

"Am fost in discutii cu diferite echipe care voiau sa semnez pe o perioada de 3 luni si n-am acceptat. Mi-au trimis inclusiv biletele de avion, dar nu am vrut sa ma duc pe 3 luni, le-am pus conditia de la inceput pentru un an si 3 luni si n-au vrut", a declarat Marius Sumudica la PRO X.

Antrenorului de 50 de ani ii lipsesc meciurile palpitante si trofeele si isi doreste sa obtina o oferta de la un club care are planuri mari.

"Ma gandesc totusi sa merg undeva unde sa fac performanta. Mi-e dor, au trecut destui ani de la ultimele trofee castigate. Mi-e dor sa ma bat la titlu, vreau sa iau o echipa si sa vad daca Sumudica asta poate sa faca ceva, sa se lupte pentru trofee. Am ajuns la o experienta care ma face sa imi doresc sa fac ceva, vreau sa preiau o echipa cu pretentii si sa fac ceea ce am facut si la Gaziantep.

Ma pot intoarce si in Liga 1, dar la o echipa care sa se bata la trofee. La o echipa cu un proiect bine stabilit si care sa isi doreasca sa faca performanta. Nu vreau sa-mi para rau ca trec anii antrenoratului pe langa mine si nu fac nimic", a mai adaugat Sumudica la Ora exacta in sport.

Marius Sumudica a antrenat ultima oara la Rizespor in Turcia, insa a fost demis dupa doar 7 meciuri in 4 martie 2021.