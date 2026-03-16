Marius Șumudică contabilizează cel mai profitabil eșec fotbalistic pe care l-a avut vreodată! Parcursul său de până acum, la Al-Okhdood, confirmă această realitate.

Instalat la formația din Najran, în ianuarie, pentru a salva echipa de la retrogradare, Șumudică a prins un contract „gras“, cu cinci zerouri. Ce a făcut în schimbul salariilor de până acum? A adunat 10 înfrângeri în 14 meciuri! Vorbim despre un procentaj înfiorător al eșecurilor, de 71,4%. În rest, au fost două victorii – una cu ultima clasată Al-Najma – și două egaluri.

Marius Șumudică le-a dat jucătorilor 7 zile libere!

În acest moment, când mai sunt opt etape din Saudi Pro League, Al-Okhdood e la nouă puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în elită. Așadar, distanța față de primul loc salvator a fost triplată, comparativ cu momentul venirii lui Șumudică!

În ciuda situației dezastruoase, tehnicianul român și șefii săi sunt foarte liniștiți. Și, probabil, împăcați cu ideea că Al-Okhdood va merge în liga a doua, la capătul acestui sezon. Așa s-ar explica și ultima decizie a lui Șumudică.

În seara de joi spre vineri, în lumea islamică va fi sărbătoarea numită Eid Al-Fitr. Aceasta marchează finalul lunii Ramadan și reprezintă un moment foarte important pentru musulmani. Având în vedere că se apropie Eid Al-Fitr și, în plus, campionatul saudit ia o pauză până pe 3 aprilie, Șumudică le-a dat elevilor săi 7 zile libere!

Minivacanța de la Al-Okhdood a început de ieri și vine în contextul în care, în ultimele șapte partide din Saudi Pro League, echipa lui Șumudică a înregistrat o victorie și șase înfrângeri.