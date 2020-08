Discurs incredibil al lui Sumudica: "Sa-si puna toti streangul de gat! Doamne, Doamne, cum sa cheltuiesti atatia bani?!"

Sumudica s-a enervat dupa ce a auzit cat a cheltuit Rapidul in ultimul sezon din B!

Patronul Angelescu a dezvaluit ca echipa lui a avut peste 2,5 milioane de euro buget in B. Sumudica spune ca banii n-au ajuns unde trebuie. Antrenorului nu i se pare in regula nici relatia dintre suporteri si jucatori. Sumudica nu le-ar fi permis niciodata fotbalistilor sa iasa din autocar inaintea unui meci pentru a canta alaturi de fani.

"Exorbitant! Il felicit pe Angleescu pentru ca recunoaste proportiile financiare ale esecului. Ce a fost la Rapid a fost lipsa totala de profesionalism. Aici vreau sa fac o remarca: eu, ca antrenor, n-as fi acceptat sa opresc autocarul la 40 de grade si sa incep sa cant cu suporterii. Ii respect, ii iubesc, ii stimez, sunt parte din viata mea. Sunt rapidist, dar sunt profesionist. Cand eu ma duc la 40 de grade sa stau 10 minute sa cant, sa descarc adrenalina din jucatori, nu e in regula.

Fa lucrul asta dupa ce ai realizat ceva. Ori esti entuziast, ori meriti sa fii criticat la finalul meciului. Nu se poate sa stai aliniat si sa bati din palme si sa canti. Respect pentru suporteri. Dar cel mai important target erau cele 3 puncte, cu ele ar fi fost la baraj. Nu se poate sa ai atatea lupte interne: presedintele cu antrenorul, jucatorul, lu' ala nu-i mai place de Ionut Voicu, sa-i curatam pe ai lui Manea, sa-i curatam pe ai lui Pancu.

Ati cheltuit 2 milioane si ceva de euro! Ar trebui sa-ti pui streangul de gat! Cum am mai zis: pui o bomba si o iei de la 0. Cei care au decis trebuie sa plece. Nu se poate. Doamne, Doamne... sa ai banii astia la Divizia B... Daca banii astia s-au cheltuit, s-au scurs din ei! Nu se poate! Au fost salarii de 6 000 de euro la liga a 2-a. Daca-mi arati un jucator de 6-7 000 de euro la Rapid eu imi rup carnetul de antrenor. Gabi Iancu are 2 500 de euro la Hagi! I s-a injumatatit contractul. Cum sa dai 6 000 de euro la Rapid? Pai iei mingea in gura si fugi cu ea in poarta la banii astia.

O sa vedeti la baraj! Nicio echipa din B, nici din cele care au promovat, nu puteau face fata Iasului sau lui Dinamo, cu toate problemele.

Dani Coman e cea mai buna solutie de presedinte la Rapid Bucuresti. E un om care a tinut clubul Astra in viata. Cu el am luat titlul, supercupa. E rapidist! Eu maine, daca as fi presedintele Rapidului, patronul, l-as angaja pe Dani Coman. I-as zice bugetul si i-as spune sa faca echipa. Sangele visiniu arde rau prin vede. La Dani nu se pune problema de bani!", a spus Sumudica la Digisport.