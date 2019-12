Sumudica a fost eliminat din Cupa Turciei de o echipa de liga a treia!

Gaziantep a fost eliminata de Kirklareispor.

Desi a castigat pe final meciul retur, scor 3-2, cu goluri marcate in minutele 84 si 90, echipa antrenanta de Sumudica a ratat calificarea in sferturile de finala ale Cupei Turciei.

In tur, Kirklareispor, echipa din liga a 3-a turceasca, a invins pe Gaziantep cu 2-1. Desi scorul la general a fost de 4-4, Kirklareispor a mers mai departe gratie golurilor marcate in deplasare.

In campionat, echipa lui Sumudica are o singura victorie in ultimele 5 meciuri si se afla pe locul 11, cu 20 de puncte, la 6 lungimi de primul loc care duce in cupele europene.