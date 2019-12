"Am facut oferta pentru Alibec!" Marius Sumudica, dezvaluiri de ULTIMA ORA despre atacantul Astrei! Ce se va intampla cu jucatorul

Denis Alibec traverseaza o forma buna in tricoul Astrei si Marius Sumudica ar face orice pentru a-l aduce in Turcia.

Alibec este are 8 goluri si 5 pase de gol reusite in tricoul Astrei in acest sezon si este unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1 in acest sezon. Marius Sumudica are o slabiciune pentru Alibec si a declarat ca ar face orice pentru a-l aduce pe atacant la Gaziantep:

"E ca si copilul meu, l-am iubit si il iubesc in continuare. Mai tinem legatura prin mesaje, il mai trag si de urechi. Ma bucur foarte mult de realizarile lui. L-am sustinut si in perioada in care nu traversa cea mai buna forma. Pentru mine e in top 3 jucatori pe care i-am antrenat, si am antrenat jucatori buni. Pentru mine e numarul 1 in ceea ce priveste atacanti din Romania. Avand in vedere ca eu antrenez o echipa destul de mica cu potential redus in ceea ce priveste transferurile nu cred ca se poate realiza acest transfer. As renunta si la salariul meu sa il aduc pentru ca stiu ca am avea de castigat de pe urma lui. Stim ceea ce poate sa faca si sunt ferm convins ca Astra va castiga de pe urma lui. M-am intalnit cu un editor de la AS Sport si prima intrebare pe care mi-a pus-o a fost <Ce face Alibec?>. Stia totul despre Denis, am ramas incantat sa il aud cum vorbea despre el. L-as lua maine, dar nu depinde de mine. Am vrut sa il iau la un moment dat, chiar am facut o oferta de imprumut cu posibilitate de cumparare, dar nu a fost acceptata de Astra. Stiu politica clubului si sper sa ajunga la o echipa mai mare, chiar are potential.

Denis e trecut pe buletin, e ca un copil pentru mine. Are locul lui in inima mea", a spus Sumudica la digi.