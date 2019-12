Sumudica a castigat meciul contra fostei echipe, insa nu a terminat meciul pe banca! Gaziantep a marcat 3 goluri in ultima parte a partidei

Sumudica a castigat meciul contra fostei sale echipe, scor 3-0.

Gaziantep, echipa lui Marius Sumudica, a castigat meciul de pe teren propriu contra fostei echipe a romanului, Kayserispor.

Golurile au venit in ultima parte a meciului. Vural a deschis scorul in minutul 67, Kayode a marcat pentru 2-0 in minutul 72, iar in minutul 90+3 acelasi Kayote a reusit dubla din penalty.

Cu fix un minut inainte de golul de 2-0, romanul a fost eliminat, impreuna cu antrenorul echipei adverse, din cauza unui conflict, ambii antrenori au vazut cartonasul rosu.

In urma acestui rezultat, Gaziantep a urcat pe locul 10, cu 20 de puncte. Kayserispor se afla pe penultimul loc in Turcia, pozitia a 17-a, cu doar 10 puncte dupa 15 etape.