Premiile de la CM 2026. 50 de milioane de dolari pentru câștigătoare

FIFA a anunțat o creștere cu 50% a premiilor în bani pentru CM 2026. Fondul total de premiere va ajunge la 727 de milioane de dolari. Marea câștigătoare a Cupei Mondiale va încasa nu mai puțin de 50 de milioane de dolari.



În schimb, formația care va pierde finala Mondialului se va alege cu 33 de milioane de dolari, iar echipele care nu vor reuși să treacă de faza grupelor vor pleca acasă cu 9 milioane de dolari.

România ar avea asigurată suma de 10,5 milioane de dolari dacă se califică la Mondial



De asemenea, fiecare echipă participantă va încasa un bonus suplimentar de 1,5 milioane de dolari pentru a-și acoperi costurile legate de pregătire, scrie BBC.



În aceste condiții, România ar avea asigurată suma de 10,5 milioane de dolari dacă se va număra printre participantele la CM 2026. Tricolorii trebuie să treacă de play-off-ul din martie, unde va întâlni Turcia, iar ulterior, în eventualitatea unei finale, Kosovo sau Slovacia. Ambele partide vor fi disputate în deplasare de formația lui Mircea Lucescu.

