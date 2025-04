Ibericii au vehiculat două nume de antrenori care ar putea prelua clubul de pe Santiago Bernabeu: Xabi Alonso, antrenorul celor de la Bayer Leverkusen, și Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool, actual manager al secției de fotbal al grupului Red Bull.

Markus Babbel: ”Nu sunt sigur că Jurgen Klopp va mai antrena vreodată!”

Markus Babbel, fostul fundaș al lui Liverpool, a vorbit despre posibilitatea ca Jurgen Klopp să lase proiectul la Red Bull pentru a o prelua pe Real Madrid după plecarea lui Carlo Ancelotti.

Conform Marca, tehnicianul german a fost contactat de două ori până în acest moment pentru a discuta despre preluarea băncii tehnice. Babbel se îndoiește, însă, că Jurgen Klopp ar fi dispus să revină în antrenorat, mai ales la o echipă de club de calibrul lui Real Madrid. Singura variantă prin care Markus Babbel spune că Jurgen Klopp ar putea reveni în iarbă ar fi dacă ar fi ofertat să preia echipa națională a Germaniei după plecarea lui Julian Naggelsman.

”Nu sunt sigur dacă Klopp va mai antrena vreodată. Nu îl văd întorcându-se la Liverpool ca antrenor. Și, de asemenea, nu îl văd acceptând postul de la Real Madrid dacă Carlo Ancelotti pleacă în această vară și i se oferă poziția. A renunțat la antrenorat pentru că nu mai avea energie și pentru că presiunea este extrem de mare, iar la Madrid presiunea este și mai mare decât la Liverpool!

La Madrid, dacă pierzi unul sau două meciuri, ești deja supus unei presiuni uriașe. Ancelotti este acum sub o presiune enormă după eliminarea din Liga Campionilor. Nu știu dacă Klopp și-ar dori asta. Are o viață perfectă acum, se bucură de ea, are un proiect fascinant la Red Bull, deci de ce ar pleca pentru a prelua Real Madrid?

Cred că poziția lui la Red Bull este perfectă pentru el. Nu muncește mult, nu este în fiecare zi pe terenul de antrenament și poate călători prin toată lumea. Asta își dorește: să fie implicat într-un proiect, dar fără să fie protagonistul principal. În momentul de față, cred că se bucură de viață, arată foarte bine și a slăbit.

Singura variantă în care îl văd antrenând din nou este o echipă națională. Poate Germania, după ce Julian Nagelsmann va decide să meargă la un nou club, și dacă toată lumea din fotbalul german va striga după Klopp, atunci poate va accepta să devină selecționerul Germaniei. Dar nu îl văd revenind la o echipă de club”, a spus Babbel, conform sursei citate.

Babel nu exclude ca Xabi Alonso să ajungă la Real Madrid

Întrebat despre posibilitatea ca Xabi Alonso să ajungă la Real Madrid, Babbel a mărturisit că nu exclude această variantă, însă este de părere că tehnicianul este confortabil la Bayer Leverkusen, o echipă la care se poate dezvolta ca antrenor.

”Îl pot vedea pe Xabi Alonso la Real Madrid, după ce pleacă de la Bayer Leverkusen. Toată lumea îl vede la Real Madrid pentru că are un potențial uriaș ca antrenor. Îmi place de el, pentru că e diferit. Are un plan în minte.

Vrea să învețe la un club unde poate construi ceva, cum este Leverkusen, și unde presiunea nu este atât de mare, pentru că, tradițional, nu este un club atât de mare. Totul merge foarte bine pentru el acolo și nu cred că va spune că vrea să plece de la Leverkusen la finalul sezonului, pentru că simte că mai are de învățat, dar…”, a adăugat Markus Babbel.