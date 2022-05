Sterling are de ales dintre Barcelona, Real Madrid și Atletico! Englezul e dorit de granzii din La Liga 

După ce a refuzat prelungirea contractului cu Manchester City, Sterling a căzut în dizgrația lui Pep Guardiola și a pierdut locul de titular indiscutabil. El a evoluat în 47 de meciuri (32 ca titular) și a marcat 17 goluri în toate competițiile, în acest sezon, dar nu a fost titularizat în semifinala Champions League contra lui Real Madrid. Jucătorul își va alege următoarea echipă, după disputarea meciurilor Angliei din Nations League 2022-2023, la începutul lunii iunie, când "The Three Lions" vor înfrunta Ungaria (tur-retur), Germania și Italia.

Deși mai este curtat de Chelsea și Bayern Munchen, Raheem Sterling ar fi mai atras de un transfer în Spania, unde este dorit de FC Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid. "Cetățenii" s-a despărțit deja de Pedro Porro (22 ani / Sporting Lisabona / 8.5 mil. euro), Fernandinho (37 ani / contract încheiat) și Jayden Braaf (19 ani / Borussia Dortmund / liber de contract), în timp ce Gabriel Jesus, Ilkay Gundogan și Oleksandr Zinchenko sunt doriți insistent de Arsenal. La capitolul achiziții, City va conta pe atacanții Erling Haaland (21 ani / Borussia Dortmund / 75 mil. euro) și Julian Alvarez (22 ani / River Plate / 20 mil. euro).

Raheem Sterling (27 ani) evoluează ca extremă stânga, dar și pe celelalte două posturi din spatele atacantului central sau ca vârf fals, și este cotat la 85 de milioane de euro. Contractul său expiră în iulie 2023. A mai evoluat la QPR și Liverpool, de unde a fost cumpărat de Manchester City pentru 63.7 milioane de euro, în iulie 2015. Considerat unul dintre cei mai rapizi fotbaliști din lume, el are patru titluri în Premier League, un trofeu FA Cup, patru EFL Cup, un Community Shield și o finală de Champions League.

Are 74 de selecții și 19 goluri pentru naționala Angliei, cu care a jucat finala Euro 2020 și a ocupat locul al treilea în Nations League 2018-2019. La nivel individual, a primit titlurile de Golden Boy (2014), PFA Young Player of the Year și FWA Footballer of the Year (2018-2019) și a fost inclus în Champions League Squad of the Season (2018-2019, 2019-2020) și Euro 20202 Team of The Tournament.