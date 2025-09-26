Fostul internaţional român de tineret, Ahmed Bani, a marcat primul său gol pentru formaţia Al-Hussein, care a surclasat-o cu scorul de 5-0 pe Al Buqaa, joi seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 8-a a campionatului din Iordania.

Bani a deschis scorul (16), celelalte goluri ale campioanei Iordaniei fiind reuşite de Sisa (34), Saleem Obaid (64), Odeh Al Fakhouri (67) şi Khaldoun Sabra (88).

În clasament, pe primul loc se află Al Ramtha, cu 19 puncte (7 jocuri), iar podiumul e completat de Al-Faisaly Amman și de Al-Hussein.

Potrivit Agerpres, Ahmed Bani a optat pentru a-și continua cariera tocmai în Iordania, având în vedere că tatăl său e din această țară. În acest an, naționala de fotbal a Iordaniei s-a calificat, în premieră, pentru o ediție a Cupei Mondiale, urmând să joace, în vara anului viitor, la turneul final din Canada, Mexic și SUA.

