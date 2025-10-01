Inter va trebui să se descurce între trei și patru săptămâni fără Marcus Thuram, care s-a accidentat la piciorul stâng în meciul cu Slavia Praga.



Francezul a părăsit terenul imediat după acțiunea care a dus la golul de 3-0, marcat de partenerul său din atac, Lautaro Martinez. Deși Thuram a încercat să minimizeze problema la finalul partidei, sperând că sunt doar crampe, examenele medicale efectuate astăzi au relevat o problemă mai serioasă: o leziune la bicepsul femural, scrie Gazzetta dello Sport.



Obiectivul este revenirea cu Napoli



Clubul nerazzurro a transmis un comunicat scurt în care a precizat că "situația sa va fi reevaluată săptămâna viitoare". Pentru a nu risca o accidentare și mai gravă, atacantul de 28 de ani ar putea rata trei partide importante: duelul cu Cremonese din Serie A, meciul cu AS Roma de pe Olimpico și confruntarea din Champions League cu Union Saint-Gilloise.



Mai mult, Thuram nu va putea onora convocarea la naționala Franței pentru meciurile cu Azerbaidjan și Islanda, din preliminariile pentru Campionatul Mondial. El va rămâne la Appiano pentru a urma un program de recuperare. Sâmbătă, cu Cremonese, locul său în atac va fi luat, cel mai probabil, de conaționalul său, Ange-Yoan Bonny. Staff-ul medical al lui Inter speră să-l recupereze pe Thuram pentru derby-ul cu Napoli, programat pe 25 octombrie.

