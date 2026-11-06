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Real Madrid va trece prin noi schimbări spectaculoase în iarnă, când va face anumite modificări de lot, iar în dreptul plecărilor este pe cale să fie anunțat, se pare, Endrick!

Real Madrid, acord cu Endrick pentru plecare

În urmă cu mai bine de doi ani, în vara anului 2024, Real Madrid l-a cumpărat pe Endrick de la Palmeiras pentru aproape 50 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe fotbalistul brazilian la 40 de milioane.

Endrick a bifat în doi ani 46 de apariții în toate competițiile la Real Madrid, și-a trecut în cont opt goluri și a oferit, pe deasupra, două pase decisive.

În contextul în care de la venirea lui Jose Mourinho pe ”Bernabeu” Endrick a evoluat în numai șase meciuri de când a început noul sezon, agenția care-l reprezintă a vorbit despre situația jucătorului.

Endrick, fără șanse la Real Madrid și în mandatul lui Jose Mourinho

În același timp, a marcat doar un gol și a oferit o pasă decisivă în ediția 2026-2027, motiv pentru care în acest moment se vorbește, în presa din Spania, despre posibila sa plecare în Italia, fie sub formă de împrumut, fie definitiv!

Conform Marca, Endrick este dorit, în Serie A, de AS Roma și AC Milan, iar Real Madrid este tentată să îl trimită acolo, dar rămâne de văzut care vor fi termenii. Dacă va fi cedat tot pe perioadă determinată de timp sau dacă nu cumva despărțirea se va produce definitiv și, eventual, Real Madrid să păstrez o clauză specială prin care îl poate răscumpăra în orice moment.

Sezonul trecut, împrumutat la Lyon, Endrick a marcat opt ori și a oferit opt pase decisive, în 21 de apariții.