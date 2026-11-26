Chiajna, victorie din penalty, în prelungirile partidei. Ilyeș a acuzat gesturi obscene

Concordia Chiajna a reușit să învingă pe Olimpia Satu Mare, scor 2-1, în deplasare, cu un gol marcat în minutul 90+3 din penalty, și ocupă locul al cincilea în clasamentul Ligii 2. Victoria echipei antrenate de Adrian Scarlatache pe Stadionulul "Daniel Prodan" din Satu Mare a declanșată însă un scandal imens. Antrenorul gazdelor, Robert Ilyeș, a acuzat că unul dintre jucătorii importanți ai oaspeților, Denis Dumitrașcu, purtătorul banderolei de căpitan a echipei ilfovene, s-a bucurat într-un mod vulgar după marcarea golului și i-ar fi arătat organele genitale.

"Și la ultima fază, la care am luat gol… chiar trebuie să spun, să știe toată lumea! Nu se poate ca un jucător, ok, ești fericit când marchezi, să vină la mine, la bancă, să mă provoci și îmi arată c.....e! Direct către mine! Dumitrașcu. Din păcate, acasă la mine, dacă unii își permit, chiar dacă vin de la București și au un jucător cu un asemenea tupeu, să-mi arate așa ceva… Chiar dacă vine acum cu scuzele de rigoare, nu le primesc!

Pentru că înseamnă cu nu e respect. I-am tratat foarte frumos. De când au venit nu am avut clinci cu Adrian (n.r. – Adrian Scarlatache, antrenorul Concordiei), niciun comentariu, nici cu arbitrii. Dar să vină cu așa ceva un jucător, să îți facă un asemenea gest e chiar… este foarte rușinos, la mine acasă! Dar asta e, trebuie să învățăm din ele!", a fost discursul lui Robert Ilyeș.

Dumitrașcu: "Efortul întregii echipe merită respect și nu ar trebui umbrit de declarații care nu reflectă realitatea"

Pe imaginile video de la această partidă, la momentul de după acordarea penalty-ului decisiv pentru Chiajna, se observă că jucătorul se bucură în apropierea băncii de rezerve a gazdelor, fără să se observe un gest obscen evident. De altfel, Robert Ilyesș atenționează arbitrul de rezervă, Cătălin Flonta, dar acesta nu observă o bucurie exagerată și nu dispune sancționarea jucătorului.

"În urma declarațiilor făcute de antrenorul echipei Olimpia Satu Mare, consider că este important să clarific câteva lucruri.

În imaginile bucuriei mele după obținerea unui penalty, în minutul 90+3, recunosc, poate a fost o bucurie puțin exagerată, dar este o reacție firească atunci când iubești ceea ce faci și trăiești fiecare moment al jocului.

Nu am făcut niciun gest obscen către antrenorul lor, așa cum s-a afirmat și sunt perfect conștient că un gest indecent poate atrage și un cartonaș roșu. Bucuria mea a început în fața arbitrului, în timp ce mă aflam încă la pământ, și a continuat până la banca noastră de rezerve.

Am muncit, am creat numeroase ocazii și am câștigat, cred eu, acest meci pe merit. Cred că efortul întregii echipe merită respect și nu ar trebui umbrit de declarații care nu reflectă realitatea celor întâmplate pe teren cu atât mai mult unui antrenor cu o experiență remarcabilă.

Respect adversarul, dar îmi rezerv dreptul de a-mi apăra imaginea și munca echipei noastre", s-a apărat Denis Dumitrașcu.

De asemenea, conducerea clubului din Chiajna a transmis că "este alături de jucătorul Denis Dumitrașcu și îl susține în totalitate în legătură cu declarațiile nefondate ale antrenorului Robert Ilyeș".