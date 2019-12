Dupa ce Alexandru Rauta si-a inscris in propria poarta si a ajutat-o pe Astra sa deschida scorul, David Bruno a inscris unul din cele mai frumoase autogoluri ale sezonului, dupa un contraatac al Clinceniului.

Merloi a primit mingea in interiorul careului, in minutul 77, si a centrat, insa in fata portii se afla doar jucatorul Astrei, care a sutat puternic incercand sa trimita mingea departe de poarta, dar a reusit sa inscrie un vinclu de toata frumusetea, daca ar fi fost in poarta adversa :).