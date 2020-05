Fuga din Surinam! Presedintele Infantino, acuzat ca a mintit si ca a risipit banii FIFA. Ce a facut ca sa prinda 'taxi'-ul de Elvetia

Presedintele FIFA, Gianni Infantino, este acuzat de presa din Germania ca ar fi mintit cu privire la motivul unei deplasari urgente in Elvetia, supunand forul la cheltuieli inexplicabile.

In aprilie 2017, Infantino se afla in Surinam, dupa ce participase la un turneu prin mai multe state sud-americane. Atunci ar fi cerut un zbor urgent catre Elvetia, in care presedintele FIFA a fost insotit de suita sa. Pentru deplasare, a fost inchiriat un charter, platit cu peste un milion de euro.

Publicatia Suddeutsche Zeitung spune, insa, ca motivul acestei deplasari urgente a fost o minciuna, o inventie pentru ca reprezentantii FIFA sa plece cat mai curand din Surinam.

Presupusa intalnire la care Infantino se grabea sa ajunga era anuntata in Elvetia, intre presedintele FIFA si presedintele UEFA, Aleksander Ceferin. In realitate, aceasta intalnire nu ar fi avut loc niciodata. Ceferin se afla in Armenia la data la care ar fi trebuit sa aiba intrunirea cu Infantino.

Reprezentantii FIFA nu au raspuns la prea multe intrebari cu privire la aceasta acuzatie, admitand insa ca situatia este 'una inconfortabila'.