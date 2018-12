Planul secret al lui Gianni Infantino: FIFA vrea ca Mondialul din 2022 sa fie gazduit si de o alta tara! Cum ar putea asta sa ajute Romania

Gianni Infantino, presedintele FIFA, spune ca si-ar dori ca urmatorul Mondial sa nu fie gazduit doar de Qatar, ci si de o alta tara.

Gianni Infantino a tinut recent un discurs in cadrul summitului G20 in care si-a manifestat dorinta ca Mondialul din 2022 sa nu fie gazduit doar de Qatar, ci si de alte tari din Golful Persic, pe motiv ca acest lucru ar putea sa mai detensioneze situatia complicata din acea zona.

"Fotbalul poate transforma visele in realitate, asa ca de ce sa nu ne imaginam ca Mondialul din 2022 va fi gazuit si de alte tari din Golful Persic, alaturi de Qatar."



In spatele ideii nobile de pace, Gianni Infantino are un plan bine studiat, scrie publicatia franceza EcoFoot. Presedintele FIFA intentioneaza sa isi puna in aplicare proiectul unui Mondial cu 48 de echipe mai devreme de 2026, asa cum este stabilit acum.

In acest moment se stie ca Mondialul din 2022 va avea 32 de echipe la start.

Gianni Infantino a dat exemplul altor editii de campionat mondial organizate de mai multe tari - Japonia si Coreea de Sud, in 2002, sau Statele Unite, Mexic si Canada, in 2026.

Presedintele FIFA are relatii apropiate cu Arabia Saudita si ar dori ca aceasta tara sa gazduiasca si ea partide la Cupa Mondiala din 2022, mai scriu francezii.

Prin suplimentarea numarului de echipe, de la 32 la 48, Qatar-ul ar ramane cu numarul de meciuri stabilite in prezent, iar celelalte partide s-ar putea juca in Arabia Saudita.

Planul este insa greu de pus in practica, tinand cont de faptul ca relatiile politico-economice dintre Arabia Saudita si Qatar sunt extrem de tensionate.

Suplimentarea numarului de echipe ar ajuta nationalele cu sanse mai mici de calificare la Mondial, asa cum este si Romania. Totusi, din cele 16 locuri in plus pentru Cupa Mondiala, doar doua vor fi rezervate nationalelor din Europa.