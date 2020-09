SOC pentru Robben! GENIUL DE CRISTAL s-a intors pe teren, dar a iesit accidentat dupa doar 29 de minute!

Arjen Robben si-a luat un an de pauza dupa despartirea de Bayern, dar n-a rezistat departe de fotbal.

Robben s-a intors la Groningen, echipa unde a debutat in fotbalul profesionist. Fanii i-au pregatit o coregrafie speciala pentru jocul contra lui PSV, cealalta echipa olandeza pentru care a jucat inainte sa treaca la Chelsea, Real si Bayern.

Capitan la revenirea in Eredivisie, Robben n-a rezistat decat jumatate de ora in teren. S-a accidentat in minutul 28 si a fost inlocuit de antrenorul Bujis cu Suslov! La numal 4 minute dupa, PSV a dat prima lovitura a meciului. Gakpo a marcat pentru echipa din Eindhoven.

Robben a fost chinuit pe tot parcursul carierei sale de accidentari, ultima tinandu-l departe de teren 5 luni in finalul sezonului 2018-2019.



❌ Robben valt na 29 minuten geblesseerd uit tijdens zijn officiële rentree in de Eredivisie. #️⃣ #gropsv pic.twitter.com/AOLfulXPlP — FOX Sports (@FOXSportsnl) September 13, 2020