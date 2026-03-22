Aproximativ șase mii de suporteri ai echipei PAOK au făcut deplasarea la Volos cu certitudinea unei victorii care ar fi asigurat prima poziție în clasament. Gazdele s-au impus însă, scor 2-1, profitând de erorile oaspeților, iar acest eșec neașteptat a trimis echipa lui Răzvan Lucescu pe poziția a treia înaintea începerii play-off-ului.

Jucătorii trimiși pe teren, criticați aspru

Jurnaliștii de la SportDog au scos în evidență lipsa de reacție a jucătorilor lui PAOK și au indicat rezervele introduse pe parcurs drept principalele puncte slabe. Kiril Despodov fiind considerat principalul vinovat la faza golului decisiv.

„Ceea ce șochează este că, în ciuda motivației uriașe, PAOK, chiar și la 1-1, a părut lipsită de vlagă, fără mintea limpede, în timp ce jucătorii care au venit de pe bancă, și mă refer la cei experimentați precum Baba, Kamara și Despodov, nu au oferit nimic”, au puctat jurnaliștii greci.

Echipa lui Răzvan Lucescu are la dispoziție două săptămâni pentru a se redresa înaintea meciurilor din faza următoare a campionatului.