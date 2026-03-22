Publicația elenă Yellow Radio notează că antrenorul italian Cristiano Bacci, fost principal la Panserraikos și fost colaborator al lui Răzvan Lucescu la PAOK Salonic, a fost protagonistul unui incident violent. Acesta a avut o altercație cu Gilberto Coimbra, președintele formației portugheze Tondela, chiar în interiorul bazei sportive.

Ușa biroului, spartă de angajați

Incidentul a escaladat rapid, iar membrii staff-ului au fost nevoiți să intervină în forță pentru a opri conflictul dintre antrenor și conducătorul clubului.

„Portughezii vorbesc despre un atac al antrenorului asupra președintelui. Așa cum se arată în reportaje, cei doi se închiseseră într-un birou și, după scurt timp, s-au auzit voci puternice. Oamenii din club au fost nevoiți să spargă ușa pentru a intra, Coimbra cerând arestarea lui Bacci. Toate acestea s-au întâmplat după remiza, 0-0, a celor de la Tondela cu AVS, care este pe ultimul loc în clasament”, a transmis sursa citată.