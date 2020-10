Lucescu, suparat pe aparatorii sai dupa infrangerea cu Juventus! "Am fi putut sa ne aparam mai bine"! Ce a spus despre Barcelona si Juventus

Dinamo Kiev a pierdut pe teren propriu meciul cu Juventus din prima etapa a fazei grupelor din UEFA Champions League, scor 0-2.

Fara Ronaldo, infectat cu coronavirus, si cu Dybala doar rezerva, echipa antrenata de Andrea Pirlo s-a impus gratie dublei lui Alvaro Morata. Intors in aceasta vara de la Atletico Madrid, atacantul spaniol a marcat in minutele 46 si 84 si i-a adus lui Pirlo prima victorie in calitate de antrenor in cea mai importanta competitie de club din Europa.

La conferinta de presa de dupa meci, Mircea Lucescu s-a declarat multumit de jocul echipei sale, atragand insa atentia asupra greselilor din aparare care au dus la primirea celor doua goluri. Lucescu a recunoscut superioritatea adversarului si a concluzionat ca jocul echipei sale din acest meci ii da sperante pentru viitor.

"Echipa mai experimentata si mai puternica a castigat. Am facut doua greseli, am luat doua goluri. Am fi putut sa ne aparam mai bine. Poate ca 2-0 e prea mult, meritam un gol. Una peste alta, Juventus a fost mai puternica si a castigat meritat.

Sunt multumit de joc, dar nu si de eroarea din minutul 46, care a schimbat total jocul. Intrasem in repriza a doua cu gandul la sansa noastra si la victorie. Acum ne vom concentra pe campionat si pe meciul cu Ferencvaros.

Probabil ca Juventus si Barcelona sunt la un nivel mai inalt decat noi si Ferencvaros. Avem nevoie de experienta pentru jucatorii nostri tineri, insa jocul de azi e datator de speranta", a spus Lucescu dupa meci, preluat de ziaristii de la sport.ua.