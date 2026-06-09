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Două cluburi din ligile secunde vor evolua în viitorul sezon al cupelor europene, așa cum a făcut-o, de pildă, și Corvinul Hunedoara din Liga 2 atunci când a câștigat Cupa României (2024).

Torreense și Vestri sunt cele două performere din eșaloanele inferioare

Astfel, merituoasa Torreense, care a câștigat Cupa Portugaliei cu un fost jucător ”de nota 10” din Superliga României titular, și Vestri din Islanda sunt cele două divizionare secunde care vor participa în Europa League, ediția 2026-2027!

Torreense va evolua chiar direct în grupa unică din Europa League, în timp ce Vestri va începe din primul tur preliminar.