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Două cluburi din ligile secunde vor evolua în viitorul sezon al cupelor europene, așa cum a făcut-o, de pildă, și Corvinul Hunedoara din Liga 2 atunci când a câștigat Cupa României (2024).
Torreense și Vestri sunt cele două performere din eșaloanele inferioare
Astfel, merituoasa Torreense, care a câștigat Cupa Portugaliei cu un fost jucător ”de nota 10” din Superliga României titular, și Vestri din Islanda sunt cele două divizionare secunde care vor participa în Europa League, ediția 2026-2027!
Torreense va evolua chiar direct în grupa unică din Europa League, în timp ce Vestri va începe din primul tur preliminar.
Torreense (foto) a produs surpriza în Cupa Portugaliei și și-a asigurat un loc istoric în Europa, dând peste cap calculele făcute de favorita Sporting Lisabona.
Torreense a deschis scorul pe Estadio Nacional, în minutul 4, prin Kevin Zohi, iar vicecampioana a alergat destul după egalare, pe care a reuşit-o în minutul 54, când a înscris Luis Javier Suarez. Cum după 90 de minute scorul a rămas 1-1, s-a intrat în prelungiri.
Arbitrul Antonio Nobre l-a eliminat pe Maximiliano Araujo în minutul 119, pentru fault din postura ultimului apărător, iar echipa din liga secundă a primit penalty, pe care Stopira, apărătorul din Capul Verde, l-a transformat în minutul 113.
Torreense s-a impus cu 2-1 şi a câştigat pentru prima oară într-o istorie de peste un secol un trofeu important al Portugaliei.