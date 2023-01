Florin Tănase, bătut în vestiarul lui FCSB! Mihai Stoica dezvăluie: "Stătea pe scaun, a rămas blocat"

În aprilie 2017, Gigi Becali anunța că îl va da afară pe Sulley Muniru, după ce mijlocașul ghanez l-a lovit cu pumnul pe Florin Tănase. Patronul celor de la FCSB s-a ținut de cuvânt și l-a amendat și cu o sumă uriașă, 40.000 de euro.

Mihai Stoica: "Muniru l-a lovit pe Tănase, care stătea pe scaun. La revedere, să fii sănătos!"

La aproape șase ani distanță, Mihai Stoica a rememorat incidentul din vestiarul lui FCSB în momentul în care vorbea despre competitivitatea de la antrenamentele echipei și la concursul pe care vicecampioana îl organizează acum în cantonamentul din Antalya.

Pe lângă incidentul dintre Sulley Muniru și Florin Tănase, Stoica a pomenit și un alt conflict, între Gabi Enache și Gabi Tamaș, unul care nu a escaladat.

"Țin minte că odată erau să se bată Tamaș cu Enache. Și am apreciat faptul că Enache nu a dat înapoi. Nu s-au bătut, s-au oprit amândoi.

Nu e problemă. Da, e ok! Eu vă dau cuvântul meu de onoare că am prins bătăi și am închis ochii. Am zis: 'Băi, nu știu, nu am văzut, nu amendez'. Sunt bărbați, ce să facă?! Să se zgârie pe față? Să se scuipe? Nu se dezvoltă animiozități, nu!.

A, nu ce s-a întâmplat cu Sulley Muniru atunci, care a venit și l-a lovit pe Tănase, care stătea pe scaun. După ce semicertaseră la antrenament. Aia nu, l-a lovit în vestiar, la revedere, să fii sănătos! Tănase a rămas blocat, a venit și l-a lovit fără nicio...

S-a discutat atunci la momentul ăla. Jucătorii au intervenit, i-a despărțit... adică ce să despartă, că nu se face așa ceva. Dar la antrenamente chiar e ok, te descarci, nu e problemă. Mie nu îmi placea când se juca rummy sau poker, pentru că dacă mizele erau mari, acolo se pot dezvolta animozități. Nu e ok, dar la miuțe nu e problemă", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

La momentul respectiv, s-a scris că Florin Tănase ar fi ripostat și l-ar fi numit pe Muniru în repetate rânduri "maimuță". Totuși, Mihai Stoica spune atunci că nu s-a pus problema unor acte de rasism.

"Între Tănase și Muniru nu negăm că a fost un incident. Astfel de lucruri sunt dese. La Steaua orice se întâmplă apare în presă. Avem și noi micile noastre rozătoare. Să se inventeze că este rasism la Steaua e cale lungă. A fost ceva, dar nu ceea ce a apărut", spunea MM Stoica, în 2017.

Sulley Muniru a jucat la FCSB în perioada 2015-2017, după ce anterior petrecuse două sezoane și jumătate la CFR Cluj. Ghanezul a jucat în 61 de meciuri pentru bucureșteni și a cucerit un trofeu - Cupa Ligii, în 2016.

Gigi Becali, în 2017, despre conflictul Muniru - Tănase: "Nu poți să vii într-o țară străină și să dai un pumn unui jucător"

Imediat după ce s-a aflat despre conflictul dintre Sulley Muniru și Florin Tănase, Gigi Becali a avut o poziție fermă: l-a amendat pe ghanez pentru gestul său și doar rugămințile unor jucători din vestiar l-au determinat să nu rupă contractul încă de la acel moment

"L-am amendat cu 40.000 de euro și am vrut să rup contractul. Nu poți să vii într-o țară străină și să dai un pumn unui jucător. Îl dadeam afară de acum, dar m-au sunat Tănase și Alibec să-l iert, că plânge.

O să vedeți ce fac în vară. Nu vreau să spun acum ca să nu stric atmosfera de la echipă", spunea Gigi Becali, în 2017, după conflictul dintre Muniru și Tănase.